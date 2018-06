РИАМО – 18 июн. В Twitter появились первые кадры со съемок девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), сообщает Газета.ru.

«На фотографиях можно увидеть самого Тарантино за работой на фоне закусочной Taco Bell – одной из декораций к картине, сюжет которой разворачивается в 1969 году», – говорится в сообщении.

В съемках принимают участие Леонардо Ди Каприо, который сыграет стареющего актера вестернов и легендарный Аль Пачино – он будет агентом Ди Каприо.

Брэд Питт предстанет в роли друга и дублера Ди Каприо, живущего рядом с Марго Робби, которая сыграет жену режиссера Романа Полански Шэрон Тейт.

Тарантино намерен экранизировать трагическую историю ее зверского убийства членами секты «Семья», которую возглавлял Чарльз Мэнсон.

Премьера криминальной драмы запланирована на август 2019 года.