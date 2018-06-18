РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 июн. В одном из домов подмосковного Королева 22 июня временно отключат холодное водоснабжение, воды не будет с 9:00 до 17:00, сообщается в аккаунте единой диспетчерской службы Королева.

Воды не будет в доме в центральной части города.

«В связи с плановыми работами на общедомовых коммуникациях будет производиться поэтажное отключение холодного водоснабжения 22 июня, воды не будет с 9:00 по 17:00 по следующему адресу: улица Коминтерна, дом 5/6», – говорится в сообщении.

Подробную информацию жители Королева могут узнать на сайте www.eds-korolev.ru или с помощью мобильного приложения «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.