РИАМО - 18 июн. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова и председатель региональной организации Всероссийского общества инвалидов Николай Зеликов подписали в соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИАМО.

«Это первое наше соглашение, которое мы подписываем с общественными организациями, но это – не начало работы. Мы на протяжении многих лет работаем с обществом инвалидов. Обращения, которые приходят, особенно те, которые содержат предложения, всегда обсуждаем», – сказала Семенова.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Подмосковье активно сотрудничает с подмосковным обществом инвалидов уже много лет. Жалобы, которые поступают в аппарат уполномоченного от людей с ограниченными возможностями здоровья, рассматриваются совместно с обществом инвалидов.

Согласно подписанному соглашению, стороны продолжат совместную работу и будут оперативно обмениваться актуальной информацией, проводить консультации, вырабатывать предложения в законодательство, а также создавать рабочие группы для защиты прав инвалидов.