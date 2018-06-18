РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 июн. В подмосковном Королеве состоялась встреча глава горокруга Александра Ходырева и вице-президента торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкина, на мероприятии стороны обсудили формат сотрудничества, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Встреча главы Королева с вице-президентом торгово-промышленной палаты России состоялась в понедельник в администрации города. В ней также приняли участие замдиректора департамента по работе с предпринимателями ТПП РФ Александр Ломаченко, руководитель администрации Королева Юрий Копцик, замруководителя администрации Игорь Трифонов и президент ТПП Королева Людмила Козлова. Стороны обсудили развитие предпринимательской среды в Королеве за последние годы, перспективные проекты для инвесторов, а также формат будущего сотрудничества.

«У нас сейчас несколько целей. Например, есть стремление выстроить новую модель взаимодействия и сотрудничества науки и бизнеса. Скажем, в области космических разработок, которые являются особенностью Королева. Нам надо понять специфику наукограда, его потенциал, определить реальные проблемы. У нас есть ряд программ, которые могут быть полезны для развития города», – сказал Курочкин.

В ходе встречи представители ТПП РФ также посетили ключевые объекты космической отрасли Королева и градообразующие предприятия.