РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Жители городского округа Люберцы во время личной встречи с главой муниципалитета Владимиром Ружицким предложили создать памятник «Дети войны» на народные деньги, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник глава провел традиционный личный прием граждан. К нему пришла инициативная группа с предложением создать памятник «Дети войны» на народные деньги, на монумент необходимо около 7 миллионов рублей. По словам жителей, такие памятники есть в Белоруссии, Украине, в подмосковном Щелкове.

«Я не против установки. Если будет решен вопрос с проектом и финансированием, то мы найдем место и установим такой памятник», – сказал Ружицкий.