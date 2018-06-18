РИАМО - 18 июн. Таксисту, который на машине протаранил группу пешеходов в центре Москвы, предъявили обвинение, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Материал в отношении Анарбека уулу Чынгыза, обвиняемого по части 1 статьи 264 УК РФ, для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрирован. О времени рассмотрения будет сообщено дополнительно», – сказал собеседник агентства.

Авария с участием автомобиля такси произошла вечером 16 июня на улице Ильинка в Москве. При наезде травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан – две гражданки Мексики, одна – Украины. В настоящее время в больницах остаются трое пострадавших, остальных медики выписали.

Задержанным водителем такси оказался 28-летний уроженец Киргизии. По факту ДТП возбудили дело по статье УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».