РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 18 июн. Праздничное гуляние «Молодежный mix» организуют 24 июня в честь Дня молодежи в сквере имени Барышникова, для гостей выступят танцевальные коллективы горокруга, сообщается на сайте культурно-досугового центра «Зимний театр».

«Двадцать четвертого июня отмечаем День молодежи в сквере имени В.А. Барышникова у Зимнего театра. «Молодежный mix» – это праздничное гулянье со множеством развлечений!» – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в этот день гостей ждет танцевальный баттл среди студий современного танца («Stage», «Шарм», «Impulse», а также «Blaze» – Ликино-Дулево), флешмобы, шоу мыльных пузырей, гастрономический фьюжн, квест «Там, где мы живем», хоккей на траве, зона поэзии. В сквере также проведут мастер-классы по мыловарению, санданаленд (рисунок песком), уроки пленэрной живописи и рисунка.

Мероприятие будет проходить с 16:00 до 20:00 по адресу: город Орехово-Зуево, Воронцовско-Пролетарский микрорайон, сквер имени Барышникова.