РИАМО - 18 июн. В Подмосковье проведут проверку размещенной в СМИ информации о том, что пациенты с первичным иммунодефицитом несколько месяцев не получали необходимый препарат, сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Ранее РИА Новости сообщило о том, что якобы из-за ошибки при закупке иммуноглобулина в Подмосковье больные с первичным иммунодефицитом в течение трех месяцев не получают инъекции этого жизненно важного препарата. По информации агентства, на аукционе по покупке иммуноглобулина его стоимость была существенно занижена, поэтому торги не состоялись.

Пресс-служба областного Минздрава сообщала, что информация о выходе на торги по покупке иммуноглобулина со стоимостью, заниженной в 100 раз, не соответствует действительности. Аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Для больных был закуплен препарат-аналог «Габриглобин-IgG». В июне планируется повторно объявить торги на поставку иммуноглобулина.

«По каждому случаю, если где-то что-то было, мы разберемся. Для нас принципиально, что на складах была соответствующая продукция, если где-то не сработала логистика, нам нужно с этим разбираться», - сказал Марков.

Он отметил, что препарат-аналог «Габриглобин-IgG» полностью соответствует необходимым требованиям.

«Препараты все у пациентов есть. Бывают, что поставщики не выходят на конкурс. Да, это произошло. Но самое важное, что препараты все есть», - подчеркнул министр.