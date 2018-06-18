РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 июн. Представители клуба «Ракеты» из подмосковного Королева заняли третье место на чемпионате Московской области по пляжному регби, сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Матчи чемпионата Московской области по пляжному регби среди мужских команд состоялись 16-17 июня в Центре пляжных видов спорта «Металлист» в Королеве. В чемпионате приняли участие семь команд, представляющих Королев, Можайск, Голицыно, Наро-Фоминск и Монино.

«Число участников растет, и в этом (2018 году – ред.) году приходилось отстаивать свою бронзу уже среди семи команд. «Ракеты» – бронзовый призер Московской области по пляжному регби 2018 года! Спасибо соперникам за позитив и дружескую атмосферу!» – говорится в сообщении.

Победителем чемпионата стала команда «ВВА-Дубль» (Монино), на втором месте – «Нара» (Наро-Фоминск).