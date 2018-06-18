В России планируют повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 18% до 20%. Эта новость, появившаяся 14 июня вместе с инициативой о росте пенсионного возраста, шокировала многих. Правительство уже внесло законопроект в Госдуму, при этом обещают сохранить льготы по НДС на социально значимые товары и услуги. По расчетам властей, эта мера принесет в бюджет дополнительно 600 миллиардов рублей в год. Прогнозами о том, чем обернется повышение НДС для россиян, с РИАМО поделились эксперты.

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На сколько вырастут цены?

Практически все эксперты, опрошенные РИАМО дают неутешительные прогнозы в связи с планируемым ростом НДС. Так, главный редактор «Финансовой газеты» Константин Смирнов ожидает повышение цен уже в 2019 году.

«Если говорить упрощенно, то НДС – это налог, который взимается с каждой стадии переработки. Например, есть нефть, завод делает из нее бензин, и за это платит НДС. Соответственно, чем больше стадий переработки, тем больше доля НДС в товаре, который доходит до потребителя», - объясняет собеседник агентства.

По его словам, если поднимут НДС, уменьшится объем производства, снизится покупательная способность населения.

«С повышением НДС на 2% о «хорошей» инфляции в 2,2-2,4% можно забыть. По оценкам экспертов, в начале 2019 года она составит 4-4,5%. Что до роста цен, то он, скорее всего, составит 1-1,5%, причем есть опасение, что льготы в плане НДС тут не особо спасут», – говорит Смирнов.

По его словам, существующая налоговая нагрузка на бизнес в России сегодня превышает 47% – и это много. Он согласился с оценкой российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова о том, что рост НДС – это убийство и для бизнеса, и для промышленности.

При этом Смирнов не склонен в данном случае брать пример Европы, где НДС еще выше. «В Германии несколько лет назад НДС увеличили с 13 до 22%. Но там совсем другие реалии в сравнении с нашей страной – от уровня зарплат до ставок по кредитам», - отмечает эксперт.

По его словам, то, что за счет повышения НДС планируется ежегодно привлекать в бюджет около 600 миллиардов рублей, к экономическому росту вряд ли приведет. Ведь повышение НДС неизбежно обернется ударом и по бизнесу, и по потребителям, но будет ли от такой суровой меры толк – большой вопрос, подчеркивает собеседник агентства.

«На мой взгляд, нужно стремиться к экономическому росту, обеспечивать свободу бизнеса и понижать налоги – в этом случае бизнес со временем принесет бюджету куда больше, чем сейчас с него пытаются получить через НДС», - считает Смирнов.

«А так мы ходим по замкнутому кругу – и я очень надеюсь, что в Госдуме еще подумают насчет такого спорного решения», - резюмировал эксперт.

Он напомнил, что в России ранее обсуждался вариант «джентльменского соглашения» между властью и бизнесом по формуле 22/22. То есть предполагалось, что НДС повысят до 22% – даже выше, чем планируют сейчас – но при этом опустить страховые взносы, которые у нас достигают 30%, также до 22%. Впрочем, дальше разговоров дело не пошло.

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«Вредный» налог

© Фото. сайт федеральной налоговой службы

«Вообще НДС – вредный налог, который подходит только для стран с устоявшейся экономикой», – говорит доктор экономических наук, профессор Андрей Гудков.

Как объясняет специалист, чем больше стадий обработки проходит любой товар, тем больше в нем налогового «воздуха». Во многих западных странах, включая США, его вообще не взимают, ведь чем больше этапов – тем больше издержек.

Эксперт отмечает, что российской экономике больше подходит налог с продаж, которым когда-то хотели заменить НДС. Но заставить частников платить его сложно, в отличие от торговых сетей, при этом 60% товаров в России сегодня реализуются именно через них.

«Чиновникам Минфина НДС кажется куда привлекательнее налога с продаж по одной простой причине: НДС – это простой налог, его несложно администрировать. И пускай налог с продаж куда лучше подходит к нашим реалиям, он не востребован потому, что требует больших трудозатрат от контролирующих органов», – поясняет Гудков.

По его словам, чтобы налог с продаж работал, в стране должна быть налажена электронная экономика, в которой нет места серому рынку.

«В тех же Штатах, если вы придете с купюрой в 100 долларов, вас сразу спросят: «Вы русский?». Все потому, что у них развита цифровая экономика, в наличных большого смысла нет», – приводит пример эксперт.

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Рискованная мера

По мнению ученого-экономиста, экс-депутата ГД и финансового омбудсмена Павла Медведева, решение о повышении НДС – очень рискованное, однако правительству РФ просто больше нечего делать. По его словам, в последние 5 лет падали средние доходы населения, и только ситуация с доходами стала выравниваться – НДС повышают на 2%.

По мнению специалиста, льготы на социально-значимые товары, которые предполагаются законопроектом, существенно не повлияют на ситуацию.

«На практике будет повышение, скорее, не на 2%, а на 1,5%, ведь планируется ввести льготы на лекарства, продукты и детские товары. Но с учетом того, что в России около 10 миллионов должников перед банками и микрофинансовыми организациями (тех, кто, по терминологии Центробанка, не платят хотя бы по одному из кредитов более трех месяцев), ситуация выглядит весьма печальной», – указывает собеседник агентства.

При этом, по словам эксперта, инициаторы налогового повышения совсем не учитывают того, что у некоторых людей нет даже лишних ста рублей.

«Я понимаю, почему власти повышают НДС. Но будет ли польза? Ведь снизятся и доходы, и производство. Я вообще не уверен, принесет ли эта мера деньги в бюджет. И я боюсь, как бы все эти финансовые маневры не вышли боком», – заключил специалист.

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