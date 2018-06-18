РИАМО (ЛОБНЯ) - 18 июн. Летняя досуговая площадка дневного пребывания «Дружба» будет работать со 2 по 27 июля на базе Дворца культуры «Чайка» в подмосковной Лобне, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

«Со 2 по 27 июля во ДК «Чайка» работает летняя досуговая площадка дневного пребывания «Дружба» для детей от 6 до 10 лет», – говорится в сообщении.

По данным Лобненского информагентства, в программе пребывания просмотр мультфильмов и фильмов, занятия вокалом, хореографией, посещение театральной студии, игра в настольный теннис, шашки и шахматы.

Работа досуговой площадки рассчитана на три смены. Первая смена пройдет со 2 по 6 июля, вторая – с 9 по 13 июля, третья – с 16 по 20 июля. Дети смогут находиться на площадке с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00.

По сведениям агентства, пребывание на досуговой площадке платное. Одна смена обойдется в 2 тысячи рублей. Питание оплачивается отдельно, оплата составит 250 рублей в день.