РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. В понедельник в сетевом продуктовом магазине Люберец участники проекта «Народный контроль» выявили более 120 единиц просроченной продукции, сообщил «РИАМО в Люберцах» активист Владимир Рязанцев.

«Сегодня, 18 июня, в магазине по адресу: Люберцы, улица Митрофанова, дом №2 активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» проверили магазин «Магнит». В ходе проверки была выявлена просроченная продукция в количестве свыше 120 единиц», – сказал Рязанцев.



По его словам, вся просроченная продукция была списана сотрудниками магазина и утилизирована. После проведенного рейда активисты составили обращение в Роспотребнадзор по Московской области о проведении внеплановой проверки, а также обращение в розничную сеть «Магнит».

«Сотрудники магазина отреагировали с большой агрессией в сторону активистов, всячески угрожали расправой и силой отнимали просроченную продукцию. Мы вызвали сотрудника правоохранительных органов. Когда он приехал, то мы составили заявление об угрозе жизни и здоровью гражданина», – заключил Рязанцев.