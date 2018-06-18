РИАМО – 18 июн. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и банк «Возрождение» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк будет предоставлять бизнесу льготное финансирование на приобретение техники и оборудования по ставке порядка 5% годовых, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Действие программы распространяется на цели, связанные с приобретением сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Кредит может быть выдан на срок до пяти лет по льготной ставке порядка 5%, без ограничений по сумме», - говорится в сообщении.

Выпадающие доходы банка от сниженных ставок будут субсидироваться из федерального бюджета. Новый инструмент позволит поддержать как предприятия, приобретающие технику и оборудование, так и производителей.

«Финансирование предприятий реального сектора экономики традиционно является одним из стратегических приоритетов банка. Участие в программе Минпромторга РФ позволит нам существенно расширить доступ к кредитным ресурсам как субъектам малого и среднего предпринимательства, так и крупным промышленным предприятиям», — подчеркнула заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

Он добавила, что банк «Возрождение» исторически активно участвует в реализации государственных программ поддержки бизнеса. Ключевая задача банка – обеспечить максимально комфортные условия финансирования заемщикам, используя, в том числе, возможности инструментов господдержки.

«Механизм льготного кредитования позволит снизить уровень финансовой нагрузки на небольшие фермерские хозяйства, малые предприятия в сфере производства продуктов питания и на другие компании, работающие с соответствующей техникой, позволив им приобретать новую высокопроизводительную отечественную продукцию. Эта мера также будет способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей предприятий», – отметил директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой.

На 2018 год в федеральном бюджете на указанный механизм государственной поддержки предусмотрены средства в размере 2 миллиардов рублей. Программа распространяется и на действующие кредиты, выданные после 1 января 2018 года.