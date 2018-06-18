РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. Новую детскую площадку в микрорайоне Керамик в Балашихе откроют до 25 июля, данная территория будет располагаться во дворе по Носовихинскому шоссе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«По программе комплексного благоустройства дворовых территорий в Московской области, которая проводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, компания «Экоприоритет» благоустроит в Балашихе 13 дворов. Один из них находится на Носовихинском шоссе у домов №№9, 10, 11, 12 в микрорайоне Керамик. Там до 25 июля мы откроем новую детскую площадку площадью в 300 квадратных метров», – сообщил генеральный директор подрядной организации «Экоприоритет» Виктор Петушков.

На детской площадке будет установлен игровой комплекс для детей разного возраста, качели, карусели и песочница. Также во дворе установят фонари с энергосберегающими лампами и создадут новые парковочные места. На объекте работают 15 человек. Они заканчивают основание для площадки, прокладывают электрические кабели для системы освещения, обустраивают тротуары.

«Я тут выросла, здесь много детей, хорошей площадки никогда не было. Горка была старая, безопасного покрытия не было. Три года назад я ходила в ЖЭК, просила новую площадку, но мне сказали, что этим не занимаются. Потом написала на портал «Добродел» и в администрацию Балашихи и площадку начали делать», – рассказала многодетная мать из Балашихи Олеся Бланкенгорн.

Всего в Балашихе в 2018 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева благоустроят 47 домов, из них 24 включены в программу по результатам голосования жителей на портале «Добродел», 23 – по обращениям в администрацию городского округа и к главе Балашихи Сергею Юрову.

Программа комплексного благоустройства дворовых территорий реализуется в Подмосковье с 2015 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. За 2015, 2016 и 2017 годы в Балашихе было благоустроено 127 дворов.