РИАМО - 18 июн. В день проведения выпускного, 23 июня, на территории парка Горького будет запрещена продажа алкоголя и прохладительных напитков в стекле, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Согласно постановлению правительства Москвы за номером 254, на мероприятиях с массовым гуляньем людей запрещается продавать и употреблять алкогольную продукцию и прохладительные напитки в стекле. В данном случае это территория парка Горького», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ограничение будет действовать с 18:00 до 23:00 23 июня.

Парк Горького станет одной из центральных площадок празднования выпускного для столичных школьников. Ожидается, что в празднике примут участие около 20 тысяч школьников из 215 образовательных организаций. В целях обеспечения безопасности в день проведения выпускного вокруг парка установят дополнительное ограждение, вход на территорию выпускники будут осуществлять в составе группы при наличии у каждого из входящих идентификационного браслета. Сама территория парка будет закрыта с 06:00 23 июня до начала праздника.

Всего в праздничных мероприятиях, посвященных завершению учебного года, в ночь с 23 на 24 июня примут участие порядка 54 тысяч выпускников московских образовательных организаций.