РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 июн. В рамках работ по содержанию жилого фонда в 2018 году в подмосковном Королеве отремонтируют около 350 фасадов зданий, написал глава городского округа Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Работы по содержанию жилого фонда в Королеве ведутся одновременно с созданием комфортной среды во дворах и подъездах.

«В 2018 году приведем в порядок около 350 фасадов зданий и домов. Там, где это возможно, приводя в порядок, стараемся сохранить исторический облик здания», – написал Ходырев.

Помимо ремонта фасадов, в городе в 2018 году отремонтируют 760 подъездов в 245 многоквартирных домах. Также запланирован ремонт на сумму порядка 85 миллионов рублей, в рамках которого коммунальщики отремонтируют балконы, отмостки, межпанельные швы, лифтовое оборудование, кровлю, инженерные коммуникации.