РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 июн. С 11 по 18 июня сотрудники единой диспетчерской службы (ЕДС) подмосковного Королева оформили более 700 заявок от жителей городского округа по вопросам ремонта санитарно-технического оборудования, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

Всего на прошлой неделе диспетчеры ЕДС приняли от жителей Королева более 3,2 тысяч заявок.

«Основные проблемы, с которыми обращались на прошедшей неделе: ремонт сантехоборудования – 705 заявок; благоустройство – 495 заявок; содержание помещений и придомовых территорий – 411 заявок; электроснабжение – 246 заявок; общестроительные работы на жилом фонде – 209 заявок», – говорится в сообщении.

По итогам было закрыто более 4,1 тысяч обращений, в том числе из поступивших ранее.

Заявку в ЕДС можно оформить по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, а также на сайте: www.eds-korolev.ru, или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.