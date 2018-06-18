РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. Специалисты МБУ «Спецтранс» после обращений жителей провели ремонт дождеприемника в микрорайоне Южный между подземным паркингом и домом №9, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В ходе посещения микрорайона Южный от жителей поступило обращение на шум из-за плохо закрепленного дождеприемника. Каждый раз возникали звуки, когда по металлической решетке проезжала машина. Особенно горожан беспокоил шум в ночное время суток. По результатам выезда на территорию было решено провести ремонтные работы. Сегодня (18 июня – ред.) специалисты отремонтировали дождеприемник: провели демонтаж и уложили внутрь трубу, чтобы система функционировала. На протяжении последних семи лет она не работала», – сказал временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков.

Он добавил, что у дома №8 микрорайона Южный устранили яму на внутриквартальном проезде. От жителей также ранее поступила просьба ликвидировать ямы.

Ранее врио главы Котельников Андрей Булгаков провел выездное совещание в микрорайонах Южный и Силикат. По итогам объезда он дал ряд поручений, в том числе по ремонту дождеприемника.