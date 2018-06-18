РИАМО - 18 июн. На официальном портале мэра Москвы создали специальный сервис для сбора предложений от москвичей по созданию избирательных участков за пределами города, сообщил руководитель рабочей группы Алексей Шапошников.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.

«Друзья, на портале mos.ru открыт раздел по сбору предложений по местам размещения избирательных участков за пределами территории города. Напомню, что с таким предложением мы обратились в правительство Москвы на заседании рабочей группы при Мосгоризбиркоме, которая была создана в минувшую пятницу», - сказал Шапошников.

Он предложил оставлять свои предложения по ссылке: https://www.mos.ru/vote-map/. Предложить место для размещения избирательного участка пользователи могут на всей территории России за пределами границы Москвы.

Вопросы по организации избирательных участков неподалеку от дачи и голосованию на них можно задать на горячую линию Московской городской избирательной комиссии: +7 (495) 633-51-56, +7 (495) 633-51-16.

Ранее Московская городская избирательная комиссия создала рабочую группу, которая займется вопросом образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города. Руководителем рабочей группы стал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.