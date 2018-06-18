РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. Порядка 8 тонн асфальта использовали рабочие для устранения ям во дворах Котельников с 14 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Начиная с 14 июня специалистами МБУ «Спецтранс» для устранения ям во дворах было использовано 8 тонн асфальта. Работы проводили на улице Кузьминской, где ликвидировано порядка 25 ям, а также частично обустраивали спуски с пешеходных тротуаров», – сказал временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков.

Он добавил, что работы на улице Кузьминской будут продолжать до конца дня. Девятнадцатого июня планируется приступить к работам у дома №15 в микрорайоне Белая Дача. Булгаков отметил, что ранее сотрудниками профильного отдела администрации была проведена оцифровка ям.

В настоящее время в городском округе Котельники оцифровано 400 ям для последующего их устранения на улицах Кузьминской, Асфальтовой, микрорайонах Белая Дача и Южный, а также по другим адресам.