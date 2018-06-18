РИАМО - 18 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра на 19 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 9 часов с 12:00 19 июня.

Кроме того, из-за ветра «желтый» уровень опасности также объявили в Тверской области. В Костромской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Калужской, Смоленской и Брянский областях «желтый уровень» опасности объявлен из-за грозы.

Ранее сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что в течение недели в Москве и Подмосковье сохранится теплая погода, однако во вторник, пятницу и выходные не исключены дожди.