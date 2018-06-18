РИАМО – 18 июн. Официальный курс евро к рублю на вторник вырос на 94,96 копеек, до 73,48 рубля, курс доллара увеличился на 79,87 копеек, до 63,48 рубля, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 86,66 копеек, составив 67,98 рубля», - говорится в сообщении.

Московская биржа засвидетельствовала, что фондовый рынок России открылся снижением. Индекс Московской биржи снизился на 0,45% и составил 2227,54 пункта. Индекс РТС просел на 0,76%, до 1108,52 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,6%, до 73 долларов за баррель.