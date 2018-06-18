РИАМО - 18 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин поручит департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы отключить турникеты во всех городских автобусах к сентябрю, сообщает в понедельник «Интерфакс».

«Это большая работа, необходимо закупить около 2-3 тысяч валидаторов и установить их. Я такую задачу поставлю перед вашим руководством, перед департаментом транспорта, чтобы мы до сентября успели установить валидаторы и открыть турникеты на всех автобусах», — сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что для запуска бестурникетной системы валидаторы должны быть установлены у каждой двери.

Турникеты в общественном транспорте Москвы появились в 2002 году. В январе этого года турникеты стали убирать на наиболее популярных автобусных маршрутах. Пассажиры получили возможность заходить в любую дверь и оплачивать проезд с помощью валидаторов.

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