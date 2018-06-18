РИАМО - 18 июн. За неделю волонтеры раздали иностранным пассажирам более 70 тысяч схем столичной подземки и справочников «Московский транспорт», также добровольцы помогают гостям из-за рубежа купить билет, рассказывают, как доехать до нужной станции, сообщил РИАМО в понедельник первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«За неделю иностранным туристам и болельщикам раздали более 70 тысяч схем метро Москвы на русском и английском языках. Каждый день волонтеры и работники стоек «Живое общение» раздают туристам более 10 тысяч справочников «Московский транспорт» и схем метро, отмечая на них маршруты, которые востребованы среди туристов. Самые популярные маршруты - до Никольской улицы, Третьяковской галереи, парка «Зарядье» и, конечно же, до Красной площади», - сказал Латыпов.

Он отметил, что такое количество схем и справочников раздали туристам за последнюю неделю.

Он добавил, что ежедневно более 150 волонтеров-сотрудников выходят на дежурство. Сотрудники дежурят в несколько смен более чем на 80 центральных пересадочных станциях, а также на станциях вблизи стадионов.

«Одна консультация волонтерами туристов в среднем занимает 30 секунд, наши сотрудники владеют английским, немецким и другими языками и без труда подсказывают пассажирам, как доехать до другой станции, купить билет, а также помогают найти выход из нестандартных ситуаций», - отметил Латыпов.

Он уточнил, что волонтеры помогли туристу достать банковскую карту, которую он уронил в решетку водостока на станции «Баррикадная».

«Одна из туристок потеряла кошелек. Мы нашли женщину в соцсетях, связались с ней и вернули ей кошелек. При этом, если встречаются туристы, которые совсем не говорят на английском, то мы срочно вызываем на станцию одного из наших сотрудников с другой точки, который владеет их языком», - добавил Латыпов.

Латыпов напомнил, что волонтеров, которые помогают туристам и болельщикам, можно узнать по нагрудным значкам, нарукавным повязкам и ярким красным кепкам.