РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. В понедельник активисты молодежного экологического отряда «Орбита» собрали 145 мешков мусора в березовой роще в микрорайоне Авиаторов Балашихи, сообщается на странице подростково-молодежного клуба «Орбита» в соцсети «ВКонтакте».

«Наш отряд трудоголиков сегодня (18 июня – ред.) очистил от мусора березовую рощу в микрорайоне Авиаторов. Чего мы только там ни нашли: и старые двери, и кухонную мебель, и микроволновку, и даже музыкальные пластинки. Итого – 145 мешков мусора», – говорится в сообщении.

Городской молодежный экологический лагерь начал работу 5 июня, в первую смену записались 275 ребят. Всего летом 2018 года в лагерь трудоустроят 675 школьников. Ребята будут наводить порядок в парках и лесопарках городского округа, а также участвовать в досуговой программе.