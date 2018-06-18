РИАМО - 18 июн. В Подмосковье одной из важных задач в сфере здравоохранения является повышение качества работы первичного медицинского звена, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник в доме правительства Московской области проходит праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.

«Нам важно не останавливаться на достигнутом. Мы продолжим модернизацию здравоохранения. Главная задача ближайшего времени - повышение качества работы первичного звена. Именно этого ждут люди, об этом очень часто говорят нам на встречах. Мы должны еще раз внимательно проанализировать ситуацию в муниципалитетах, чтобы современная медицинская помощь была доступна в каждом населенном пункте», - сказал Воробьев.

Он добавил, что в этом году в Подмосковье завершается программа по строительству 133 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

Также глава региона отметил, что в Московской области необходимо создать достойные условия для работы врачей.

«Достойные условия - это достойная зарплата. С июня этого года все участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, при условии выполнения требований по эффективности, будут получать доплату плюс 32 тысячи рублей», - сказал Воробьев.

Он выразил надежду, что все эти меры помогут Подмосковью решить проблему дефицита кадров в сфере здравоохранения.