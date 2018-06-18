РИАМО – 18 июн. Известные российские дизайнеры объединились в коллаборацию «Открывая Россию», которая представляет одежду, посвященную чемпионату мира по футболу, сообщила журналистам в понедельник дизайнер Айсель Трудел.

«Это очень важный для нас момент. Наша задача привлечь внимание к молодым российским дизайнерам. Мы считаем, что у моды и футбола есть много общего. Потому что это единение мечты. Объединение многих людей из совершенно разных стран мира», - сказала Трудел.

Она добавила, что в коллаборации объединены 20 дизайнеров, среди них Ульяна Сергеенко, Алена Ахмадуллина, Александр Терехов и другие.

Посол чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева отметила, что в России модная индустрия никогда не была оценена по достоинству, но благодаря коллаборации о дизайнерах узнают по всему миру.

«Благодаря этой инициативе объединения, у людей и иностранных гостей есть возможность познакомиться с их творчеством», - сказала Лопырева.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.