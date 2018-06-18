РИАМО - 18 июн. Велодорожки планируется проложить в нескольких парках Москвы, а также в парковых зонах в долине реки Битцы и вдоль Филевской линии метро, всего около 11 километров, сообщается на сайте Москомархитектуры.

«До конца года в парках Москвы появится еще 11 километров велодорожек – это не менее пяти маршрутов. Они появятся в парках имени Святослава Федорова, 850-летия Москвы, на Ходынском поле, в парковых зонах в долине реки Битцы, а также вдоль Филевской линии метро между станциями «Филевский парк» и «Багратионовская», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, в городе реализуется большая программа по улучшению велосипедной инфраструктуры. В ведомство постоянно приходят новые проекты на проработку и утверждение. Количество маршрутов и их протяженность может вырасти.

«Протяженность всех велодорожек в столице – 773 километра. Сезон велопроката в этом году открылся 26 апреля. Горожанам и гостям столицы доступно 430 станций и 4120 велосипедов», – уточняется в материале.

Кроме того, с 11 июня по 15 июля велопрокатом можно воспользоваться по тарифу Fan 2018: три дня за 350 рублей. В эту сумму входят бесплатные поездки до 60 минут, но если кататься дольше, то расчет идет по стандартному тарифу. Ожидается, что в этом сезоне москвичи совершат три миллиона поездок.