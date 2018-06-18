РИАМО - 18 июн. Комплекс, состоящий из двух 22-этажных здания, соединенных торговой частью, планируют построить на Аминьевском шоссе на западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

«Объемы строительства в последние годы не уменьшаются и держатся на довольно высоком уровне, о чем ранее говорил мэр Москвы. В данном комплексе на Аминьевском шоссе помещения офисов и апартаментов будут разнесены по двум 22-этажным корпусам, которые будут соединены 5-этажным объемом торговой части», - отметил главный архитектор города, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, здание разделено на три функциональные части: офисную, торговую и апартаменты. Основные цвета фасадов комплекса – белый и серый, которые должны будут подчеркивать вертикальную стройность всей композиции. Внешняя отделка предполагается из алюкобонда и темно-серого гранита.

В торговой части комплекса, помимо магазинов, расположится кинотеатр, фудкорт, кафе и бары. Для каждого корпуса запроектированы отдельные входы, что позволит разделить потоки посетителей. Также под всем комплексом разместится автостоянка на 738 машино-мест. Она полностью займет третий и второй подземные этажи, а также часть первого.

Точный адрес объекта: Аминьевское шоссе, владение 15. Площадь торговой части составит 66 тысяч квадратных метров, офисной – почти 14 тысяч квадратных метров, а апартаменты займут в общей сложности 18 тысяч квадратных метров.