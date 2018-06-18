РИАМО – 18 июн. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о корректировках пенсионной реформы в России, передает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента, возможны ли какие-то изменения, учитывая появление петиции против повышения возраста выхода на пенсию.

«Реформа прорабатывается министрами, экспертами в Госдуме, правительстве. Президент в этом обсуждении участия не принимает. Пока мы не видим окончательных очертаний этой реформы», – сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, может ли Владимир Путин внести правки в законопроект, Песков напомнил, что президент не является участником экспертной группы, разрабатывающей пенсионную реформу.

14 июня глава федерального правительства Дмитрий Медведев сообщил, что со следующего года в России начнется пенсионная реформа.

Сейчас возраст выхода на пенсию для женщин составляет 55 лет, для мужчин — 60 лет. Согласно планам правительства, пенсионный возраст будет постепенно повышен до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.