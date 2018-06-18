РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В ходе рейда в микрорайоне Климовск Подольска выявили пятерых нарушителей чистоты и порядка, у которых отсутствовал договор на вывоз мусора, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу, 16 июня, сотрудники территориального управления администрации округа в микрорайоне Климовск совместно с сотрудниками полиции провели рейд по выявлению граждан с отсутствующими договорами на вывоз мусора. Рейд прошел на улицах Рожкова и Зеленый проезд. В рамках мероприятия было установлено 5 собственников домовладений, у которых отсутствовали договоры на вывоз, три из которых заключили их в тот же день», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что по итогам проведенного рейда на двух собственников будут составлены акты об административном правонарушении.

Согласно закону Московской области «О благоустройстве», в частном жилом фонде договоры на вывоз и утилизацию мусора заключают собственники жилых домов. Отсутствие договора грозит жителям административным штрафом в размере 5 тысяч рублей, должностным лицам в размере 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – 300 тысяч рублей.

Помимо этого, к административной ответственности привлекаются и жители, которые выкидывают мусор вне специально отведенных для этого местах.