РИАМО - 18 июн. Московское управление Федеральной антимонопольной службы выявило картельный сговор двух фирм на аукционе по аренде нескольких нежилых объектов, которые находятся под управлением Московского зоопарка, сообщается на сайте столичного УФАС.

«ООО «А & Г Хаус» и ООО «Антарес» вступили в картельный сговор на четырех электронных аукционах на право аренды объектов нежилого фонда общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров, находящегося в оперативном управлении Московского зоопарка. Общая начальная цена контрактов составила 9,5 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Столичное антимонопольное ведомство установило, что компании в ходе аукционов подавали по одному ценовому предложению и в дальнейшем отказывались от конкурентной борьбы друг с другом.

Противоправные действия потенциальных арендаторов не позволили Московскому зоопарку получить ожидаемый экономический эффект от проведенных торгов.

Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП и влечет наложение штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для руководителей организаций, напоминается на сайте.