РИАМО - 18 июн. Болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу, смогут посетить экскурсии в метро и на Московском центральном кольце со скидкой, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Московского метрополитена.

«Экскурсии в метро и на МЦК проходят в основном для иностранных болельщиков. По паспорту болельщика можно купить билеты со скидкой», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что экскурсии продлятся до 15 июля.

FAN ID – персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Организует выдачу паспортов болельщика министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.