РИАМО - 18 июн. Торгово-офисный центр откроется в составе жилого комплекса «Николин парк» летом 2018 года, это позволит создать там около 500 новых рабочих мест, застройщик получил документы на ввод объекта в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Жилой комплекс «Николин парк» расположен вдоль Калужского шоссе в трех километрах от МКАД.

«Современный торгово-офисный центр площадью 13 тысяч квадратных метров в составе ЖК «Николин парк» станет крупнейшим ритейл-объектом районного значения. Его открытие ликвидирует острый дефицит товаров и услуг для местных жителей, которые сейчас вынуждены приобретать все необходимое в Москве. Кроме того, открытие офисного центра позволит создать до 500 новых рабочих мест», – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Он пояснил, что непосредственно торговый центр площадью 4,3 тысячи квадратных метров займет два наземных и подземный уровень. Офисный центр площадью 8,7 тысячи квадратных метров, в свою очередь, займет семь этажей. Документы на ввод объекта в эксплуатацию застройщик получил. Вместе с тем торгово-офисный комплекс имеет прямое сообщение с многоуровневым паркингом на 656 машино-мест, который был открыт для жителей «Николина парка» в 2015 году.

По словам Тимофеева, возведение и открытие торгово-офисного центра завершает проект комплексного освоения территории «Николин парк», реализуемого девелопером Sezar Group. В состав проекта также входят 11 жилых домов, необходимая социальная инфраструктура. Все здания жилого комплекса построены и введены в эксплуатацию.