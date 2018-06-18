РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. В микрорайоне Силикат Котельников рабочие приступили к строительству современной детской площадки, старые игровые элементы демонтировали, сообщил в понедельник временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

Ранее Булгаков вместе с заместителями встретился с жителями дома №24 микрорайона Силикат. Они попросили убрать старую детскую площадку и поставить новые игровые элементы.

«Рабочие приступили к строительству новой детской площадки во дворе дома №24 микрорайона Силикат. Там уже демонтировали старые игровые элементы», – сказал Булгаков.

Он добавил, что удалось сохранить маленький игровой домик и скамейки для последующей установки. До 21 июня планируют сделать основу под площадку. Потом там разместят качели, карусель, другие игровые, а также спортивные элементы. После этого на площадке появится резиновое покрытие.