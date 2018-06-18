РИАМО - 18 июн. Высокотехнологичный центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Красная гора» появится в подмосковном Красногорске в торгово-досуговом комплексе «Парк-2», центр станет подарком для жителей ко Дню города, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На базе учреждения будет создано детское конструкторское бюро, в котором молодежь будет трудиться над различными проектами из области технического творчества.

«В рамках действия ЦМИТ «Красная Гора» будет также предложено участие в уникальных мастерских: «Фабрика ремонта игрушек», «История в цифре», «Возрождение народного творчества». Прорабатывается возможность проведения специальных мастер-классов для смешанных групп, состоящих из ребенка и родителя», – говорится в сообщении.

Центр направлен на обеспечение детей и молодежи, а также субъектов малого и среднего предпринимательства высокотехнологичным оборудованием для прототипирования с возможностью дальнейшей коммерциализации проектов.