РИАМО (СТУПИНО) - 18 июн. Общегородской выпускной бал для 11-классников впервые пройдет в Ступине 23 июня, сообщил Ступинскому информагентству начальник отдела допобразования и воспитания управления образования горокруга Вера Калинина.

По информации агентства, торжество начнется 23 июня в 13:00 на центральной площади города Ступино.

«Мы впервые проводим общий выпускной бал для одиннадцатиклассников Ступина. Такая идея появилась достаточно давно, в этом году (в 2018 году – ред.) решили ее реализовать. Пригласили участвовать выпускников всех общеобразовательных организаций округа. В мероприятии примут участие более 200 одиннадцатиклассников городских школ, а также Ситне-Щелкановской школы», – сказала Калинина.

Она добавила, что обязательным номером праздника станет вальс в исполнении выпускников.

«Ребята несколько месяцев брали уроки танцев у хореографа Дворца культуры, чтобы разучить движения вальса и исполнить его на выпускном вечере», – сказала Вера Калинина.

По информации агентства, с поздравлениями и пожеланиями к выпускникам обратятся первые лица городского округа. В программу праздника также будут включены элементы театрализованного действа, творческие номера хореографических коллективов, парад выпускников и, конечно же, вальс. Торжественное вручение аттестатов о полном среднем общем образовании пройдет в этот день, 23 июня, во всех школах округа. Аттестаты получат 542 человека.