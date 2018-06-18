РИАМО - 18 июн. Более 170 миллиардов рублей направят на развитие здравоохранения Подмосковья в этом году, всего бюджет данной сферы в регионе вырос за последние пять лет на 45%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник в доме правительства Московской области проходит праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.

«За пять лет бюджет сферы здравоохранения в Подмосковье вырос на 45%. <…> В 2018 году на развитие здравоохранения будет направлено 176 миллиардов рублей», - сказал Воробьев.

По его словам, в Подмосковье реализовали немало знаковых проектов, отремонтировали 500 и построили 65 новых медицинских учреждений. Сформировали семь сосудистых центров, которые уже позволили сохранить порядка 20 тысяч жизней.

Губернатор также напомнил, что в прошлом году в Подмосковье была реализована программа по строительству пяти перинатальных центров.