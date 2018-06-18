РИАМО - 18 июн. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит итоговую проверку построенного медицинского центра со станцией скорой помощи в городском округе Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Площадь медицинского учреждения переменной этажности составляет более 14 тысяч квадратных метров, площадь станции скорой помощи – 1,2 тысячи квадратных метров. В здании обустроены детское отделение на 110 посещений в смену, поликлиника для взрослых на 325 посещений и женская консультация на 220 пациентов в смену, а также станция скорой медицинской помощи на два автомобиля», – говорится в сообщении.

Медицинский центр оснащен необходимым оборудованием и мебелью. Здание отвечает требованиям беспрепятственного доступа для людей с ограниченными физическими возможностями.

На прилегающей территории обустроена парковка, места для отдыха, выполнено озеленение. Заказчиком объекта является министерство строительного комплекса Московской области.

«Проверка по извещению об окончании строительства медицинского центра завершится 29 июня», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.