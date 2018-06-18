РИАМО - 18 июн. В подмосковных Серебряных Прудах в текущем году планируют создать 30 новых рабочих мест, сообщил РИАМО в понедельник глава городского округа Олег Павлихин.

В понедельник Павлихин отчитался перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым о работе за 2017 год и рассказал о планах на 2018 год.

«Вообще эта цифра может быть и не большая, но для нас она довольно значимая – порядка 30 рабочих мест в этом году», - сказал Павлихин.

Он добавил, что в городском округе Серебряные Пруды заработала сыроварня.

«У нас работает малый бизнес, открылась сыроварня, там всего 10 человек работают, но для нас это очень важно. Также работает цех по производству электроплит, которые используются в кофейнях. Такие маленькие предприятия работают. Есть, конечно, крупные товаропроизводители, сельское хозяйство», - уточнил глава.

Кроме того, во время встречи с губернатором Павлихин обратился к нему с просьбой оказать поддержку в привлечении инвесторов на территорию городского округа.

«Мы интенсивно работаем с инвестициями, с инвестиционными проектами, ряд проектов по определенным причинам у нас перестает работать, и хотелось бы помощь и поддержку правительства Московской области именно в этом - по созданию рабочих мест, по привлечению инвесторов», - сказал Павлихин.