РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. Конный поход, посвященный 75-летию со дня победы советских войск в Сталинградской битве и битве на Курской дуге, откроется в Подольске 21 июня, в рамках мероприятия пройдет вручение капсул с землей горокруга, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Подольске 21 июня в 11:00 состоится старт памятного конного похода к 75-летию со дня победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве и битве на Курской дуге. В рамках мероприятия состоится церемония вручения флага горокруга и капсулы с подольской землей руководителю похода, а также возложение венков к памятнику Подольским курсантам», – говорится в сообщении.

После торжественного старта конная группа пройдет в сторону Серпухова. Начнется поход 22 июня. Одна колонна стартует с Поклонной горы, а вторая с Мамаева кургана. Завершится поход в Белгородской области на Прохоровском поле, где планируется открыть памятник работникам тыла Великой Отечественной войны скульптора Константина Чернявского.

Памятник планируется открыть 12 июля. Именно в эту дату в 1943 году состоялось сражение под Прохоровкой между частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Оно прошло на южном фасе Курской дуги в Белгородском направлении в полосе Воронежского фронта, в районе станции Прохоровка на территории совхоза Октябрьский в Белгородской области РСФСР.