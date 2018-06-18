РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. В подмосковных Котельниках с начала июня рабочие заделали 40 ям на Кузьминской улице, сообщил в понедельник на оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

«В Котельниках продолжается ямочный ремонт. В июне заделали 40 ям на Кузьминской улице. Работы провел МБУ «Спецтранс»», – сказал Булгаков.

Он добавил, что сейчас рабочие заделывают ямы в микрорайоне Силикат возле домов №№19-27, а также у дома №21 микрорайона Белая Дача. Там провели фрезеровку ям, скоро приступят к ремонту.