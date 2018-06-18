РИАМО – 18 июн. Представители Японии приедут в Россию на некоторые матчи чемпионата мира по футболу-2018, чтобы поддержать свою команду, передает Федеральное агентство новостей.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли присутствовать японская принцесса на матчах чемпионата мира по футболу, ожидается приезд делегации из Японии.

«Планируется приезд японских представителей на некоторые матчи. Мы ожидаем гостей из Японии», – сказал Песков.

Ранее СМИ сообщили, что японская принцесса Хисако Такамадо 19 июня планирует приехать в Саранск на матч сборных Японии и Колумбии в рамках ЧМ-2018. Начиная с 1998 года, принцесса приезжает на все мундиали, подбадривая свою команду.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.