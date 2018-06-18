РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Коммунальные службы городского округа Люберцы подготовили 272 многоквартирных жилых дома (МКД) к новому отопительному сезону, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду. На территории городского округа 2 067 многоквартирных домов, из них 272 дома уже готовы к зиме. На них оформляются паспорта готовности», – отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что 12 из 81 котельных в городском округе готовы к зиме.

«Ведутся ремонтные работы инженерных сетей. Продолжается капремонт канализационного колодца на Егорьевском шоссе, обратного клапана на КНС-6. По программе «Чистая вода» будет проведен ремонт на ВЗУ-12, заявка на проведение закупки согласована рабочей группой комитета по конкурентной политике», – пояснил Ружицкий.

По его словам, по программе «Светлый город» проектно-сметная документация находится на проверке в Мособлэкспертизе.

«Сформирован перечень адресов на включение в программу ремонта 2019 года, в список включает в себя 39 адресов, в поселке Красково – 7, в поселке Октябрьский – 18, Люберцы – 14», – уточнил Ружицкий.