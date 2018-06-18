РИАМО - 18 июн. В доме правительства Московской области состоялось награждение лучших работников сферы здравоохранения, награды медикам вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Награждение состоялось в рамках праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню медицинского работника.

«Хочу поприветствовать всех наших медиков, врачей, медицинских сестер. Людей, чья профессия - избавлять от боли, страдания, спасать, помогать жить полноценной жизнью. У вас особенная работа, она требует не только уникальных знаний и навыков, но и полной самоотдачи, огромных душевных сил, ведь часто ваша доброта, отзывчивость, внимание уже лечит и помогает», - сказал Воробьев.

Он добавил, что в Московской области в сфере здравоохранения работают почти 118 тысяч человек.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждена доктор медицинских наук, руководитель отделения Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Светлана Буянова.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила кандидат медицинских наук, заведующая отделением, врач-невролог Люберецкой районной больницы №2 Лариса Сметана. Также почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено кандидату медицинских наук, главному врачу Люберецкого психоневрологического диспансера Игорю Труфанову.

Помимо этого, благодарность президента России была объявлена доктору медицинских наук, руководителю отделения Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Александру Попову.

Орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени был награжден главный врач психиатрической больницы №12 Лотошинского района Петр Романюк. Орден преподобного Сергия Радонежского получил член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор кафедры Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Филипп Палеев.

Также в ходе мероприятия звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» присвоили трем работникам медучреждений Подмосковья.

Почетную грамоту губернатора Московской области и денежную премию в размере 50 тысяч рублей получил заведующий отделением сочетанной и множественной травмы Волоколамской центральной районной больницы Александр Прокашев.

Благодарность губернатора Подмосковья и денежную премию в размере 8 миллионов рублей вручили коллективу Красногорской городской больницы №1, занявшей первое место в областном конкурсе «Лучшая взрослая поликлиника Московской области». Также благодарность губернатора и денежную премию получил коллектив Электростальской центральной городской больницы, занявшей первое место в областном конкурсе «Лучшая детская поликлиника Московской области».

Помимо этого, Воробьев вручил благодарственное письмо губернатора Московской области и денежную премию девяти победителям XVI областного конкурса «Лучший врач Московской области» в 2018 году.

«Команда - это главное в таком серьезном и тяжелом деле, потому что у нас экстренная служба, мы работаем ежедневно, круглогодично, у нас не бывает никаких перерывов на праздники, на выходные. Больные поступают к нам постоянно», - сказала журналистам заведующая отделением, врач-невролог Люберецкой районной больницы №2 Лариса Сметана.

Руководитель отделения Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Светлана Буянова рассказала, что в этом медучреждении выполняется порядка 120 операций ежемесячно. Ее коллега Александр Попов отметил, что сейчас в сфере медицины происходят большие свершения, особенно в хирургии.

«Мы занимаемся хирургическим лечением гинекологических больных и абсорбируем на себя наиболее тяжелый контингент этих больных по Московской области», - уточнил Попов.

По словам заведующего Электростальской ЦРБ Александра Афонина, за последние годы медучреждение существенно обновилось.

«Мы получили много первоклассного оборудования, в том числе магнитно-резонансный томограф, ультразвуковую аппаратуру, большое количество эндоскопического оборудования. Но главная ценность нашей поликлиники - это наши сотрудники», - добавил Афонин.