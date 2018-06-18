РИАМО - 18 июн. Жители Подмосковья смогут посетить управляющие компании 30 июня в рамках Дня открытых дверей и получить ответы на интересующие вопросы, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

«Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков объявил дату очередной, 14-й по счету, акции «День открытых дверей в управляющих компаниях». 30 июня к участию в ней приглашаются все управляющие организации и жители Подмосковья. Основной темой акции станет подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов», - говорится в сообщении.

По словам Сокова, в этот день жилищные инспекторы и представители управляющих компаний расскажут жителям о том, какие работы должны быть проведены для подготовки дома к зиме, в какие сроки это должно происходить, как собственники могут контролировать работы, и какую роль здесь играют советам домов.

«Дни открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» проходят с марта 2014 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. С марта 2016 года акция стала ежеквартальной, а с декабря того же года - тематической. Несмотря на увеличение периодичности, «Дни открытых дверей» продолжают оставаться востребованными, количество участников регулярно увеличивается. Очередной рекорд был побит 10 февраля 2018 года на предыдущей акции, которую поддержали 728 управляющих организаций», - отметил Соков.

О том, какие УК изъявили желание участвовать в Дне открытых дверей на этот раз, и по какому адресу пройдет прием, можно будет узнать на официальном сайте Госжилинспекции Подмосковья. 25 июня по адресу: http://gzhi.mosreg.ru/meropriyatia/den-otkrytykh-dverey-v-upravlyayushchikh-kompaniyakh/ будет опубликован список зарегистрировавшихся УК, который затем станет обновляться в ежедневном режиме. Здесь же размещена форма регистрации управляющих организаций, которую необходимо заполнить и направить на адрес электронной почты: dod@mosreg.ru.