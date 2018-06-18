РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Власти городского округа Люберцы обратятся в министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья с просьбой ускорить выбор подрядной организации для ремонта лифтов, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Работы по замене лифтов еще не начались. Подрядная организация на эти работы не определена. Время идет. Надо этот вопрос решать. Необходимо написать письмо на имя министра ЖКХ Московской области с просьбой ускорить решение этого вопроса», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в 2018 году в городском округе Люберцы планируют обновить 55 лифтов в 21 многоквартирном доме.

«Что касается художественного оформления подъездов, то прошу мне доложить их количество. Чтобы тоже ориентироваться по срокам выполнения работ», – заключил Ружицкий.