РИАМО (РЕУТОВ) - 18 июн. Сорок подростков приступили к работе в рамках первой смены молодежных лагерей труда и отдыха в подмосковном Реутове, сообщил в понедельник глава города Станислав Каторов.

«С помощью данного проекта, подростково-молодежный центр Реутова совместно с центром занятости населения трудоустраивает подростков от 14 до 17 лет на летний период. Все три смены уже укомплектованы – в каждой из них примут участие по 40 человек. В связи с большим количеством желающих каждый подросток имеет право на занятость только в течение 1 месяца», – сказал Каторов.

Он пояснил, что рабочий день участников трудовой смены проходит с 9:00 до 13:00. Работают ребята в муниципальных учреждениях города: детских садах, библиотеках, ФОКе. Также они занимаются уборкой помещений, высадкой цветов, подстриганием травы, мытьем окон, помогают в офисной работе, обучаются делопроизводству или трудятся в качестве аниматоров – проводят по четвергам в городском парке мастер-классы для детей.

После рабочей смены подростков ожидают бесплатный обед и двухчасовая досуговая программа с посещением тренажерного зала, бассейна, кино, антикафе, различных мастер-классов, например, в ближайшее время школьники посетят музей НПО машиностроения и реутовское телевидение.

По данным Реутовского информагентства, при поддержке губернатора Московской области в регионе работает программа «Предпринимательство Подмосковья». В ее рамках реализуется подпрограмма «Содействие занятости населения», на которую, по данным правительства Московской области, только за первый квартал 2018 года было выделено более 1 миллиона 346 тысяч рублей.