РИАМО - 18 июн. Более 800 летних читальных залов на территории Подмосковья предложат жителям книжные новинки и пригласят на библиопикники, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Второй год подряд библиотеки Московской области открывают летние читальные залы. В этом году на территориях рядом с библиотеками, в парках откроется 867 летних читальных залов. Ожидается, что их посетят не менее 40 тысяч человек», – сообщила министр культуры региона Оксана Косарева.

По словам министра, летние читальные залы будут работать до 31 августа с 11:00 до 18:00 в зависимости от погоды. Наиболее крупные из них откроются в Московской областной государственной научной библиотеке имени Н.К. Крупской. В рамках летних читальных залов будут организованы библиопикник, литературно-интеллектуальные викторины «Что? Где? Когда?», турниры по настольным играм.

Интересные мероприятия пройдут в Центральной городской библиотеке семейного чтения в Бронницах: конкурсная программа «Футбольный эксперт», библио-кафе «Угощаем интересной книгой», кроссвордиада «Лето любят все!», праздники загадок.

В Дубне муниципальная библиотека Левобережья предложит конкурс рисунков на асфальте, мастер-класс поделок из бумаги, творческие встречи в рамках презентации новых книг из серии «Жизнь замечательных людей».

Межпоселенческая центральная библиотека имени А.С. Пушкина Ногинского муниципального района организует для читателей литературные детские праздники для школьного лагеря, литературно-музыкальные мероприятия, посвященные творчеству поэтов военных лет, для посетителей Центра социальной защиты.

Центральная детская библиотека Красногорска предложит областной конкурс детского патриотического плаката «Россия в поэтических строках», брейн-ринг в летнем детском лагере «Колокольчик», «Театральную азбуку» в рамках областного проекта «Наше Подмосковье», мастерскую модельеров-дизайнеров «Летняя коллекция для кукол», творческую мастерскую «Мастерим всей семьей», выставки поделок «Каникулы без скуки».