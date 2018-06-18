РИАМО - 18 июн. Новая благоустроенная пешеходная зона появится в подмосковных Серебряных Прудах рядом с территорией парка «Серебряный» в 2019 году, сообщил журналистам в понедельник глава городского округа Олег Павлихин.

В понедельник Павлихин отчитался перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым о работе за 2017 год и рассказал о планах на 2018 год.

«Немаловажное значение имеет то, что мы в следующем году будем участвовать в программе по пешеходным зонам. И территория парка «Серебряный» будет связана с пешеходной зоной. Пешеходная зона будет включать велодорожки, торговые ряды для населения, садоводов, которые смогут реализовать свою продукцию, и все будет замыкаться в парковую зону, то есть получится такое кольцо, где люди могут гулять», - сказал Павлихин.

Он добавил, что продолжаются работы по благоустройству самого парка «Серебряный».

«Мы продолжаем работать и делать наш парк «Серебряный». Он становится местом притяжения нашего населения, в прошлом году мы освоили 23 миллиона рублей, сделали красивую сцену, детскую игровую площадку. Впервые в Серебряных Прудах появился пляж со спасателями, который отвечает всем требованиям. Парк живет, работает», - отметил Павлихин.

По его словам, в этом году в парке установят большой спортивный комплекс с уличными тренажерами.